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"Я его невероятно уважаю": экс-глава Госдепа Помпео о Путине

14:02
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

"Очень проницательный, очень способный"

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов и экс-глава ЦРУ Майк Помпео поделился впечатлениями от работы с президентом России Владимиром Путиным в эфире канала C-SPAN.

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"Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова", - сказал он.

Помпео назвал Путина "отличным собеседником" - информированным и четко выражающим интересы своей страны.

Кроме того, экс-руководитель Госдепа отметил, что Путин - "утонченный человек, который все просчитывает".

Ранее в понедельник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден готов встретиться с Путиным, если Россия не "совершит вторжение на Украину". Кроме того, там напомнили, что действующий госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров запланировали на 24 февраля встречу в Европе.

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