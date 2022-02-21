"Я его невероятно уважаю": экс-глава Госдепа Помпео о Путине

"Очень проницательный, очень способный"
Бывший госсекретарь Соединенных Штатов и экс-глава ЦРУ Майк Помпео поделился впечатлениями от работы с президентом России Владимиром Путиным в эфире канала C-SPAN.
"Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова", - сказал он.
Помпео назвал Путина "отличным собеседником" - информированным и четко выражающим интересы своей страны.
Кроме того, экс-руководитель Госдепа отметил, что Путин - "утонченный человек, который все просчитывает".
Ранее в понедельник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден готов встретиться с Путиным, если Россия не "совершит вторжение на Украину". Кроме того, там напомнили, что действующий госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров запланировали на 24 февраля встречу в Европе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram