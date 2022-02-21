Кабмин отказался замораживать тарифы ЖКХ

В правительстве считают, что это вызовет дефицит средств и помешает подготовке к следующей зиме

Российское правительство дало отрицательный отзыв на внесенный в Госдуму депутатами от ЛДПР законопроект о введении моратория на повышение оплаты коммунальных услуг с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Депутаты предлагали заморозить тарифы ЖКХ на второе полугодие 2022 года в связи с падением доходов населения из-за распространения коронавирусной инфекции.

Однако в кабмине сочли, что такая мера вызовет дефицит оборотных средств ресурсоснабжающих организаций и выполнение ими плановых ремонтных работ. Также это неблагоприятно повлияет на обеспечение необходимых запасов топлива и материалов в период прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

Поскольку законодательная инициатива не предусматривает источники компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, реализация законопроекта повлечет расходы бюджетной системы России, говорится в отзыве.

При этом в правительстве напомнили, что законодательство запрещает поднимать тарифы ЖКХ выше установленных пределов, поэтому подорожание коммуналки для граждан ограничено, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил со своими заместителями модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в регионах. В текущем году на эти цели направят 20 млрд рублей, всего в течение четырех лет — до 150 млрд рублей.

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