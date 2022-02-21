В Москве спасли застрявшего на дереве кота

Сам он не мог спуститься

На улице Подольских курсантов спасли молодого кота, который запутался в ветвях дерева на уровне третьего этажа. Зверь, очевидно, захотел новых ощущений - выпрыгнул из окна квартиры на растущее рядом дерево. Сноровки по юности лет не хватило, и кот оказался зажат в расщелине ствола. Лишь жалобно мяукал.

Жители пытались уговорить искателя приключений спуститься, даже соблазняли колбасой. Но бедолаге было явно не до еды - слишком сильно сдавило шею. Сотрудникам "Спасрезерва" пришлось забираться к животному по лестнице и бережно доставать из плена. Кот вместо благодарности выказывал недовольство и упирался в спасителей всеми лапами. Правда, его быстро поместили в переноску и передали хозяйке.

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