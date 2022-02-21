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ВЦИОМ: 80% россиян поддерживают решение о приеме беженцев

14:05
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Эвакуация жителей Донбасса в Россию продолжается

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти 80% россиян поддерживают решение властей о приеме беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Песков объяснил необходимость эвакуации населения ДНР и ЛНР

Уточняется, что не поддерживают это решение 13%.

"Три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России об единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей (75%)", - говорится в исследовании.

Ранее в Донбассе произошло резкое ухудшение ситуации. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. Идут бои у границы с Россией.

В регионе была объявлена всеобщая мобилизация. Женщин, детей и пожилых людей начали эвакуировать в Россию. По состоянию на утро понедельника, эвакуировались более 60 тысяч жителей Донбасса.

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