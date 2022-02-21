Более 21 тыс. человек в ДНР остались без воды

Спасатели организовали подвоз воды автоцистернами

Как сообщило МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики, в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ без питьевой воды остались более 21 тысячи человек, а также свыше 50 социальных объектов.

"Это котельные, больницы, детские сады и школы", - уточняется в сообщении.

Спасатели организовали подвоз воды автоцистернами.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась - ВСУ ведут регулярные обстрелы, в том числе с применением запрещенной техники.

В республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация.

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