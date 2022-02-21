В Россию прибыли 70 тысяч беженцев из ЛДНР

Эвакуация продолжается

В Россию за четыре дня эвакуации прибыли 70 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик

Об этом пишет агентство "Интерфакс". Эвакуация продолжается. Пограничные пункты пропуска между ДНР, ЛНР и Россией переведены на круглосуточный режим работы.

18 февраля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась массовая эвакуация мирного населения в российские регионы. В Кремле подчеркнули, что в сложившихся условиях важно обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился назначить выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram