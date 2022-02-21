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В Россию прибыли 70 тысяч беженцев из ЛДНР

14:35
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Эвакуация продолжается

В Россию за четыре дня эвакуации прибыли 70 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик
Подмосковье примет первых беженцев из Донбасса

Об этом пишет агентство "Интерфакс". Эвакуация продолжается. Пограничные пункты пропуска между ДНР, ЛНР и Россией переведены на круглосуточный режим работы.

18 февраля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась массовая эвакуация мирного населения в российские регионы. В Кремле подчеркнули, что в сложившихся условиях важно обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился назначить выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу.

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