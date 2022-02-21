Фейки о российском "вторжении" стоили Украине 3 миллиардов долларов

Потери подсчитали в офисе Зеленского

Распространение западными СМИ информации об эскалации ситуации вокруг Украины стоили экономике страны 2-3 миллиардов долларов в месяц. Безвозвратные потери подсчитал замглавы офиса украинского президента Ростислав Шурма.

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 миллиарда долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", - заявил Шурма.

Отдельная сумма потерь, по словам политика – из-за спекулятивного давления на финансовые рынки. Она составляет еще 1,5-2 миллиарда долларов. Шурма считает, что подушки в 4-5 миллиардов долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать запланированные властями государственные программы, передает РИА Новости.

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