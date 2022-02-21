Власти Германии опровергли обещание отказаться от расширения НАТО на восток

В основных документах такого обещания не было, подчеркнули в Берлине

Ни в одном подписанном с Россией международном документе не содержится обещание о нерасширении НАТО на восток. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

Чиновник прокомментировал сообщения о том, что в национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.

По словам Бургера, вопреки сообщениям СМИ, ни в соглашении "четыре плюс два", ни в основополагающем акте Россия — НАТО не было обещаний в адрес Москвы о нерасширении НАТО на восток. Причем этот акт, заявил представитель МИД ФРГ, был заключен в 1997 году как раз-таки на фоне предстоявшего расширения НАТО на восток.

Поскольку тогда Москва и НАТО достигли согласия, как в этом процессе могут быть учтены определенные интересы безопасности России, официальный Берлин придерживается этой позиции и сегодня, цитирует Бургера РИА Новости.

Что касается пресловутого документа из британского архива, чиновник отказался "пытаться толковать документ тридцатилетней давности", поскольку это "не наша работа".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток, однако "сказали одно — сделали другое". По выражению российского лидера, Россию "кинули" и "просто обманули".

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