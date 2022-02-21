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Опубликован трейлер сериала "The Телки" по роману Минаева

14:42
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Премьера состоится 24 февраля

Стриминговый сервис more.tv опубликовал трейлер сериала "The Телки", снятого по роману Сергея Минаева.
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Проект представляет из себя восьмисерийный триллер. Главные роли исполнили Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова и Милош Бикович.

Сериал рассказывает историю о руководителе PR-агентства, который готов пойти на что угодно ради получения многомиллионного тендера.

Режиссером выступила Мария Агранович, среди продюсеров - Вячеслав Муругов, Жора Крыжовников и Федор Бондарчук. Покажут сериал на платформах more.tv и Wink. Премьера состоится 24 февраля.

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Кадр из сериала "The Телки"
Кадр из сериала "The Телки"
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