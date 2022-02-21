Опубликован трейлер сериала "The Телки" по роману Минаева

Премьера состоится 24 февраля

Стриминговый сервис more.tv опубликовал трейлер сериала "The Телки", снятого по роману Сергея Минаева.

Проект представляет из себя восьмисерийный триллер. Главные роли исполнили Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова и Милош Бикович.

Сериал рассказывает историю о руководителе PR-агентства, который готов пойти на что угодно ради получения многомиллионного тендера.

Режиссером выступила Мария Агранович, среди продюсеров - Вячеслав Муругов, Жора Крыжовников и Федор Бондарчук. Покажут сериал на платформах more.tv и Wink. Премьера состоится 24 февраля.

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