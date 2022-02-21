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Эксперт назвала популярные направления весеннего отдыха россиян

15:00
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Востребованностью будут пользоваться санатории

Предстоящей весной многие россияне выберут отдых внутри страны. Такое мнение в понедельник, 21 февраля, высказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
Россияне с начала года получили почти миллиард рублей туристического кешбэка

Эксперт напомнила, что отдых внутри России всегда был популярен, а программа туристического кешбэка и закрытие государств для туристов на фоне пандемии коронавируса добавили число туристов, которые отдыхают в нашей стране.

Из популярных направлений Осипова назвала Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Среди новых направлений весной добавляется Крым. Популярностью пользуются Камчатка, Байкал, Алтай, Сахалин, но туда едет преимущественно молодем, отметила специалист.

Осипова также заявила в интервью радио Sputnik, что востребован будет отдых в санаториях, в частности, программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции — прежде всего это Крым и Краснодарский край.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что россияне с сентября 2021 года потратили около 400 млн рублей на вакцинные туры — поездки в зарубежные страны с целью вакцинации от коронавирусной инфекции. Самыми популярными направлениями для вакцинного туризма у россиян являются Хорватия, Сербия, Турция, Болгария и Греция.

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