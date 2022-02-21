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Вирусолог объяснил снижение госпитализаций с COVID-19

15:22
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Снижение уровня госпитализаций фиксируется по всей стране

Сокращение количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией связано с ростом коллективного иммунитета в России. Такое объяснение в понедельник, 21 февраля, дал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
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Эксперт напомнил, что в России активно идет вакцинация от COVID-19, кроме того, многие переболели коронавирусом. Поэтому возникает прослойка тех, кто защищен от COVID-19. Соответственно, процент людей, которые могут попасть на больничную койку, уменьшается.

По мнению эксперта, положительный тренд сохранится, если не возникнет новый штамм коронавируса, отличающийся высокой заразностью и вызывающий тяжелое течение заболевания.

В интервью радио Sputnik Аграновский затруднился с ответом, идем ли мы в этом направлении или движемся к завершению пандемии.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил, что статистические показатели позволяют говорить о том, что пик волны коронавирусной инфекции штамма "омикрон", вероятно, уже пройден.

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