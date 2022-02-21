В Нижнем Новгороде поставили на учет избивавшую сына тиктокершу

Женщина унижала мальчика ради "годного контента"

Как сообщили в региональном управлении МВД, на учет поставлена жительница Нижнего Новгорода, которая в ходе трансляций в TikTok оскорбляла и била сына.

"В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - приводит сообщение РИА "Новости".

Уточняется, что на учет тиктокершу поставили в отделе участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.

Ранее СМИ опубликовали видео, на которых запечатлено, как женщина, снимая ролики для TikTok, матерится на маленького сына и бьет его по голове, объясняя это желанием сделать "годный контент".

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