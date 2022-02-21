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В Нижнем Новгороде поставили на учет избивавшую сына тиктокершу

15:22
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Женщина унижала мальчика ради "годного контента"

Как сообщили в региональном управлении МВД, на учет поставлена жительница Нижнего Новгорода, которая в ходе трансляций в TikTok оскорбляла и била сына.
Видео задержания "любимого зятя" из вирусного тиктока

"В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - приводит сообщение РИА "Новости".

Уточняется, что на учет тиктокершу поставили в отделе участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.

Ранее СМИ опубликовали видео, на которых запечатлено, как женщина, снимая ролики для TikTok, матерится на маленького сына и бьет его по голове, объясняя это желанием сделать "годный контент".

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