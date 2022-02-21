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Су-30СМ отработали перехват условного противника

14:55
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Эти истребители способны одновременно сопровождать до 15 воздушных целей

В пресс-службе Западного военного округа рассказали об учениях по перехвату Су-30СМ самолета-разведчика условного противника.
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"Самолет-разведчик был своевременно обнаружен и идентифицирован наземными радиотехническими средствами ПВО округа", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что для перехвата была поднята дежурная пара Су-30СМ. Они принудили условного противника к посадке.

У Су-30СМ дальность обнаружения цели достигает 140 километров, а боевой радиус действия - 1,5 тысячи километров. Этот истребитель способен одновременно сопровождать до 15 воздушных целей.

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