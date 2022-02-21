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Саакашвили объявил повторную голодовку

15:12
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Как он сам говорит, бессрочную

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил в понедельник на судебном заседании.
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"Происходит моя целенаправленная инвалидизация. Вы хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку", - сказал он (цитата по ТАСС).

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по нескольким делам, приговорив к трем и шести годам лишения свободы. Еще несколько уголовных дел все еще рассматриваются.

После ареста политик объявил голодовку. Его сначала перевели в тюремную больницу, а потом в военный госпиталь города Гори.

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
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