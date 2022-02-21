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В России могут ввести дистанционную продажу рецептурных лекарств

15:30
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Готовится соответствующий эксперимент

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил на заседании комиссии "Единой России", что ведомство получило позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных лекарственных средств.

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"Мы сейчас можем пойти на следующий шаг - на экспериментальный режим по дистанционной продаже рецептурных препаратов", - добавил замглавы Минздрава (цитата по ТАСС).

По словам Фисенко, на сегодняшний день выдано уже около полутысячи разрешений на дистанционную торговлю. Занимается этим вопросом Росздравнадзор.

"И хочу сказать, что в Росздравнадзор жалоб на этот вид торговли мы пока не фиксируем", - подчеркнул замминистра.

Как напомнил Фисенко, мера будет актуальна в первую очередь для маломобильных граждан.

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