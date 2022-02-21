Байден попросил Макрона устроить ему встречу с Путиным

Подоплеку действий французского лидера раскрыли в Елисейском дворце

Инициатива переговоров президентов России и США исходит от Белого дома. Джо Байден попросил французского лидера Эммануэля Макрона организовать его встречу с Владимиром Путиным, сообщил источник в Елисейском дворце.

"Мы медленно меняем положение вещей. Мы создаем дипломатические возможности, которые Кремль принимает. Он - посредник", - приводит комментарий источника о роли Макрона в организации саммита агентство Reuters.

Днем ранее стало известно, что Путин и Байден приняли предложение Макрона по проведению саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Позже в Кремле заявили, что такая встреча возможна, если лидеры сочтут это целесообразным, однако конкретных планов о переговорах пока нет.

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