Названа дата и место похорон Бориса Невзорова

Артист скончался от последствий COVID-19

Народного артиста России Бориса Невзорова похоронят в четверг, 24 февраля. Об этом рассказали в Малом театре, где служил актер.

Директор Малого театра Тамара Михайлова уточнила, что Бориса Невзорова похороныт на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с артистом пройдет там же, в зале приемов. Церемония прощания начнется в 11:00, цитирует Михайлову РИА Новости.

18 февраля стало известно, что 72-летний Борис Невзоров скончался от последствий коронавирусной инфекции. На счету артиста – роли в десятках фильмов и сериалов, среди которых "Русь изначальная", "Россия молодая", "Майор", "Дурак", "Главный конструктор".

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