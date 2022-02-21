МакSим рассказала о предательстве близких во время болезни

Люди из окружения певицы начали переоформлять её документы и подделывать подписи
Певица МакSим рассказала, что во время серьезной болезни полгода назад ее предали близкие люди, с которыми она знакома 15-20 лет.
Артистка не назвала имен, но сообщила, что люди, которым она доверяла, начали переоформлять ее документы и подделывать подписи.
"Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя", — сказала МакSим в беседе с "Пятым каналом".
В интервью она также сообщила, что временно не может выступать на сцене. Певица при этом не теряет надежду на полное восстановление.
Ранее сообщалось, что МакSим отсудила старшую дочь Александру у бывшего гражданского мужа Алексея Луговцова. 12-летняя Александра была прописана в квартире отца. Однако певица хотела, чтобы девочка была зарегистрирована в ее квартире и жила с ней.
Также смотрите видео ТВЦ — в очередном выпуске ток-шоу "Мой герой" гостьей Татьяны Устиновой стала певица Марина Абросимова, более известная под именем МакSим. Смотрите беседу на канале "ТВ Центр".
Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с участием певицы МакSим до болезниВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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