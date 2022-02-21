Число госпитализаций с ковидом в Москве за неделю сократилось на треть

Также снижается заболеваемость среди детей и подростков

Заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков в Москве снижается. Об этом сообщила руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.

"Мы отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков", - сообщила вице-мэр Москвы. Ракова добавила, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%.

По последним данным, за сутки в столице госпитализировали 612 человек с коронавирусом. Отмечается, что это самый низкий показатель с начала года. Меньше было только 31 декабря 2021 – го, тогда в столичные больницы с диагнозом COVID-19 попали 560 человек, передает РИА Новости.

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