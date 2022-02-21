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Путин напутствовал российских паралимпийцев перед отъездом в Пекин

16:00
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Паралимпиада-2022 стартует 4 марта

В России любят и гордятся своими паралимпийцами и будут болеть за них на ХIII зимних Паралимпийских играх в Пекине. Об этом в понедельник, 21 февраля, рассказал российский лидер Владимир Путин, давая напутствие атлетам-паралимпийцам перед отъездом в Китай.
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Президент поблагодарил паралимпийцев за преданность спорту, за пример победного настроя, целеустремленности и умения держать удар, который дает миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного.

Представить родину на Паралимпиаде — это заветная вершина, мечта для любого атлета, и членам паралимпийской сборной удалось покорить эту вершину, подчеркнул Путин. От полного триумфа на пьедестале спортсменов отделяет последний рывок, в котором будут сконцентрированы долгие годы упорнейших тренировок, опыт и мастерство, многотрудный путь в спорте, напомнил глава государства.

Владимир Путин также выразил уверенность, что предстоящие Паралимпийские игры внесут свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания, а спортсмены подарят болельщикам не только зрелищные выступления и новые рекорды, но и осознание того, что в жизни действительно важно и значимо, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Россию на Паралимпиаде в Пекине представит 71 спортсмен. Они будут участвовать во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 виде программы из 78, в которых разыгрывают медали.

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