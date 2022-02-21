Российские пограничники уничтожили украинскую диверсионную группу

Потерь среди россиян нет

В пресс-службе Южного военного округа Минобороны сообщили об предотвращении подразделениями ЮВО и пограничниками ФСБ нарушения госграницы России диверсионно-разведывательной группой с Украины в Ростовской области, передает ТАСС.

Произошло это 21 февраля около 06:00 по Москве в районе населенного пункта Митякинская.

Уточняется, что пять нарушителей границы были ликвидированы. Для экстренной эвакуации диверсионной группы на российскую территорию вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Машины уничтожены.

Российские военные в ходе операции не пострадали.

В последние дни крайне обострилась обстановка в Донбассе - ВСУ ведут регулярные обстрелы, в том числе с применением запрещенной техники. В республиках начали эвакуацию, объявлена всеобщая мобилизация.

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