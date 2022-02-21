Россияне за год совершили более 110 млн туристических поездок

Восстановление турпотока составляет уже порядка 90%

Заместитель руководителя Ростуризма Григорий Прокуронов сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации, что в 2021 году внутренний турпоток в России с учетом экскурсионных туров составил 110 миллионов человек.

"По предварительным данным Ростуризма, по итогам 2021 года количество туристов, совершивших туристические поездки, предусматривающие ночевки в гостиницах, составит порядка 56 млн человек", - уточнил спикер (цитата по ТАСС).

Как добавил Прокуронов, восстановление турпотока к уровню 2019 года составляет уже порядка 90%.

Кроме того, в прошлом году было обеспечено практически полное восстановление занятости в туротрасли. Ожидается при этом, что Россия станет единственной страной, которая смогла обеспечить восстановление оборота отрасли в среднем на 80%.

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