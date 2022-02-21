ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне за год совершили более 110 млн туристических поездок

16:03
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Восстановление турпотока составляет уже порядка 90%

Заместитель руководителя Ростуризма Григорий Прокуронов сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации, что в 2021 году внутренний турпоток в России с учетом экскурсионных туров составил 110 миллионов человек.

"По предварительным данным Ростуризма, по итогам 2021 года количество туристов, совершивших туристические поездки, предусматривающие ночевки в гостиницах, составит порядка 56 млн человек", - уточнил спикер (цитата по ТАСС).

Как добавил Прокуронов, восстановление турпотока к уровню 2019 года составляет уже порядка 90%.

Кроме того, в прошлом году было обеспечено практически полное восстановление занятости в туротрасли. Ожидается при этом, что Россия станет единственной страной, которая смогла обеспечить восстановление оборота отрасли в среднем на 80%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Российские туристы
Российские туристы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.