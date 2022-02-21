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Путин назвал Макрону условие для проведения саммитов по Украине

16:32
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Между лидерами была достигнута определенная договоренность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе воскресного разговора с Владимиром Путиным предложил созвать саммит на высшем уровне для обсуждения ситуации вокруг Украины.
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"Президент Путин очень четко объяснил, и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - уточнил глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует "Интерфакс".

По словам Лаврова, была достигнута договоренность о том, что Запад представит Москве свое видение возможных результатов.

Ранее СМИ сообщили, что от Белого дома исходит инициатива переговоров президентов России и США. Так, Джо Байден попросил Макрона организовать его встречу с Путиным. Официальных подтверждений этой информации пока не было.

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