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Бастрыкин поручил расследовать уничтожение погранпункта ФСБ

16:31
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

СКР также установит обстоятельства гибели мирного жителя и обстрела двух школ в Донбассе

Следственный комитет России прокомментировал уничтожение погранпункта ФСБ в Ростовской области. По данным ведомства, на месте происшествия работают саперы.

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В сообщении СКР говорится, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил расследовать разрушение объекта ПУ ФСБ России, а также гибели мирного жителя и обстрела двух школ в Донбассе.

"Мирный житель - шахтер - погиб на остановке общественного транспорта в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская. Помимо этого,  ВСУ обстреляли две школы, находящиеся в Петровском и Киевском районах Донецка", — сообщили в СКР.

Ранее сообщалось, что в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца было полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы.

После этого российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы.

На прошлой неделе со стороны Украины также прилетели несколько снарядов. Они упали в трёхстах метрах от станицы Мятикинской. Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту обстрела Ростовской области. Только за выходные - украинские военные выпустили свыше 2-х тысяч мин по территории Донбасса. Сегодня атаки усилили. Разрушено несколько жилых домов, две школы и электростанция. За сутки жертвами обстрелов стали 5 человек. В том числе два мирных жителя ЛНР.

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