Путин: мы свидетели обострения в Донбассе в третий раз

Ранее киевские власти уже дважды проводили военные карательные операции на территории ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в понедельник начал внеплановое заседание Совета безопасности.

Глава государства рассказал, что ранее киевские власти уже дважды проводили военные карательные операции на территории Донбасса. "Мы являемся свидетелями обострения в Донбассе в третий раз", — сообщил российский лидер.

По его словам, над людьми в ДНР и ЛНР фактически издевались. В частности, они пострадали об блокады и обстрелов.

Путин отметил, что в ходе переговорного процесса появился минский комплекс мер. Но киевские власти не собираются его исполнять — они уже сами об этом заявили.

Президент назвал целью сегодняшнего заседания Совбеза — определение шагов по Донбассу, имея в виду и обращение ДНР и ЛНР с просьбой признать их суверенитет, и заявление Госдумы России на эту тему.

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