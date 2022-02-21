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Глава ДНР попросил Путина признать республику

16:44
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

В ЛНР также обратились к российскому лидеру

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выступил с обращением, в котором попросил президента России Владимира Путина признать ДНР как независимое государство, передает ТАСС.

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С аналогичной просьбой выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Кроме того, Пушилин просит предусмотреть в договоре о сотрудничестве между Россией и ДНР возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Также глава ДНР поблагодарил российского лидера за поддержку жителей Донбасса.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась - ВСУ ведут регулярные обстрелы, в том числе с применением запрещенной техники. В республиках начали эвакуацию, была объявлена всеобщая мобилизация.

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