Глава ДНР попросил Путина признать республику

В ЛНР также обратились к российскому лидеру
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выступил с обращением, в котором попросил президента России Владимира Путина признать ДНР как независимое государство, передает ТАСС.
С аналогичной просьбой выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Кроме того, Пушилин просит предусмотреть в договоре о сотрудничестве между Россией и ДНР возможность взаимодействия в оборонной сфере.
Также глава ДНР поблагодарил российского лидера за поддержку жителей Донбасса.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась - ВСУ ведут регулярные обстрелы, в том числе с применением запрещенной техники. В республиках начали эвакуацию, была объявлена всеобщая мобилизация.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram