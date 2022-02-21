Обстрелы и взрывы: в Донбассе резко обострилась ситуация

ВСУ активизировались в зоне конфликта

В Ростовской области сегодня уничтожены пятеро диверсантов и две боевые машины пехоты Вооружённых сил Украины, которые нарушили границу с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа. На территории Донбасса сейчас также ищут агентов, засланных Киевом для организации провокаций. ВСУ продолжают обстрелы населённых пунктов в зоне конфликта. По домам и объектам инфраструктуры бьют в том числе с применением запрещённых минскими соглашениями вооружений. Есть погибшие среди мирных жителей.

В ДНР объявлен режим ЧС государственного уровня, связанный с прекращением центрального водоснабжения в ряде населённых пунктов. В ходе обстрелов повреждены насосные станции. В посёлке Васильевка Ясиноватского района выведена из строя электроподстанция, в результате чего все водяные насосы встали. Более 20 тысяч человек в ДНР сейчас без воды.

"Повреждены оба трансформатора. Один полностью сгорел и пробит осколками - вытекло масло. Второй - множественное повреждение осколков. Оба трансформатора вышли со строя", - заявил главный инженер донецкого управления Владимир Леонидович.

В Петровском районе Донецка под обстрелом оказалась школа. В ней обучали 191 ребёнок. Занятия прекращены до особого распоряжения.

"В три часа ночи взрыв. Два тяжёлых снаряда. Попали под школу", - сообщила учитель истории Татьяна Федина.

От взрывов сильно пострадали два класса. Осколками посечены стены. Выбиты стёкла. Требуется ремонт и замена порядка 80 стеклопакетов.

"Я приехала сюда, когда позвонили, что мой класс разбили. Организовала родителей. Учителя пришли, помогли всё убрать. Прилетело сбоку. В девятый кабинет. У меня тоже всё вылетело", - заявила педагог Надежда Васильевна.

А это школа в киевском районе Донецка. Также стала целью ночных обстрелов города с применением миномётов и артиллерии. Тип снарядов, которыми били по учебному заведению, пока устанавливается.

"Два огромных взрыва было. Дом содрогнулся. Вот я живу здесь - дом белый большой. И оказалось, что это школа", - рассказала Зоя Луманова, местная жительница.

В народных республиках отмечают, что обстрелы ведутся практически по всей линии соприкосновения. Есть погибшие среди мирного населения. Этот мужчина получил ранения в результате попадания в его дом мины.

"Резко обострилась ситуация на мариупольском направлении, где боевики 36-й бригады атаковали наши позиции в районе Коминтерново. В результате этой атаки погиб один военнослужащий. Ещё один получил тяжёлое ранение. Двое контужены", - сказал представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Вместе с обстрелами населённых пунктов активизировались диверсионные группы в тылу. Это здание рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке, где, по предварительным данным, при попытке установить самодельную бомбу произошёл её подрыв. Сам террорист погиб. Сегодня на рынке выходной, но если бы взрывное устройство привели в действие во вторник, жертв было бы много.

В ходе артобстрелов полностью разрушенным оказался и российский пограничный пункт в Ростовской области, который располагался в ста пятидесяти метрах от границы. Пострадавших нет. Секретарь совета нацбезопасности Украины в очередной раз заявил: Киев ни при чём.

"Наши военные могут вести ответный огонь только в случае, если есть угроза жизни наших военных. Мы не ведем обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все что угодно, и мы к этому готовы", - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

В пресс-службе Южного федерального округа заявили, что сегодня утром в районе станицы Митякинская Ростовской области пограничным отрядом была обнаружена украинская диверсионная группа. В ходе боя пять нарушителей границы были ликвидированы. Также уничтожены две украинские БМП, отправленные на помощь диверсантам.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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