Шольц: в России нельзя чувствовать себя в безопасности

Канцлер ФРГ посетовал, что в нашей стране не действуют законы и правила

В Вене продолжается внеочередное заседание ОБСЕ по ситуации на Украине. На встрече, созванной по просьбе Киева, в адрес Москвы снова летят бездоказательные обвинения. Похожие заявления прозвучали сегодня и на встрече глав европейских МИД в Брюсселе. При этом Запад полностью игнорирует очевидные факты - речь об обстрелах населенных пунктов ЛДНР украинскими военными - и продолжает твердить о собственных дипломатических усилиях. Роль главного переговорщика, похоже, взял на себя президент Франции Эммануэль Макрон. Только за последние сутки он дважды звонил Владимиру Путину.

На очередной встрече европейских министров иностранных дел снова в центре внимания - мифическое российское вторжение на Украину. Война Западом вроде бы назначена, но всё никак не начнется. А потому необходимо о ней как можно больше говорить. И, конечно, составить новый пакет санкций против Москвы.

"На самом деле работа сделана. Дело сделано, мы готовы. Я созову внеочередное заседание Совета по иностранным делам в нужный момент, представлю санкции", - заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Речь идет об ограничениях, которые Евросоюз введет только в случае начала выдуманных им же сражений. Говорили и о превентивных санкциях. Однако категорически против выступил, в частности, глава МИД Австрии, назвав происходящее "дезинформационной кампанией". Согласия достичь не удалось, приглашенный гость - украинский министр Дмитрий Кулеба - сколько ни ходил по Брюсселю с протянутой рукой, а выпросить ничего так и не смог. Даже требование об открытии независимой военной учебной миссии на Украине Евросоюз отклонил.

"Я призвал ЕС утвердить сейчас хотя бы отдельные санкции против Российской Федерации, так как для этого есть все основания. Могу сказать, что в ЕС есть готовность применять против Москвы полный пакет самых тяжелых санкций, однако должен признать, что пока нет понимания, в какой именно момент это должно произойти", - сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Зато нагнетать обстановку можно при каждом удобном случае. Глава МИД Германии обращается лично к российскому президенту.

"Я настоятельно обращаюсь к российскому правительству, к российскому президенту: не играйте человеческими жизнями. Возвращайтесь за стол переговоров. Это в ваших руках, мы ждем вас, чтобы вместе обеспечить мир и безопасность в Украине", - сообщила Анналена Бербок.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, съездив в Вашингтон, явно вдохновился манерой американского президента давать интервью. И теперь сидит в компании детей и отвечает на те же, что и Байден - совсем недетские вопросы.

— Что означает слово убийца? — Это означает, что кто-то из низменных мотивов может убить другого человека. — Путин – убийца? — Путин несёт ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность. Было бы, конечно, лучше, если бы в России действовали законы и правила, как у нас в стране. Но это государство, в котором нельзя чувствовать себя в безопасности. Особенно если ты не согласен с властью.

В США ожидаемо пошли дальше, чем в Старом Свете. Заявляют, что Россия уже вторглась на Украину. А значит - время действовать. И вот уже американское посольство в Москве распространяет фейки о готовящихся терактах, Госдеп планирует удвоить военную помощь Киеву, а Белый дом заявляет об очередном пакете санкций в отношении российских банков. Джо Байден накануне даже созвал заседание Совета нацбезопасности.

"Президент Байден ясно дал понять, что готов встретиться с президентом Путиным в любое время и в любом формате, если это поможет предотвратить войну. Все, что мы видим сейчас, говорит нам о том, что принятое президентом Путиным решение о вторжении осуществляется", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Запад живет в какой-то своей параллельной реальности. Напрочь игнорируя факты. Например, обстрелы Донбасса украинской армией в обход Минских соглашений. Впрочем, то, что такая позиция может привести к полномасштабному нападению Киева, понимают уже не только в России. Не случайно функции переговорщика берет на себя Франция. За минувшие сутки Эммануэль Макрон целых два раза созванивался с Владимиром Путиным. Предлагал провести саммит по вопросам безопасности в Европе с участием российского и американского лидера.

"Президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой накалённой атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат. Поэтому условились лидеры России и Франции о том, что наши западные коллеги, которые инициируют такого рода мероприятия, представят нам своё видение их возможных результатов. Вот, ждём", - рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

При этом Москва снова и снова пыталась донести до партнёров: единственный путь к снижению напряженности - выполнение Минских соглашений. Киев это делать отказался, а потому все усилия Запада нужно сейчас направить не на безосновательные обвинения в адрес России, а на то, чтобы образумить Украину.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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