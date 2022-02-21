Путин: Киев не собирается выполнять Минские соглашения

Россия изначально делала все, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе

Президент России Владимир Путин в понедельник открыл внеочередное заседание Совета безопасности, посвященное обострению ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

Как заявил глава государства, Россия изначально делала все, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем. При этом киевские власти дважды провели карательные операции в регионе, а сейчас делают это в третий раз.

По словам российского лидера, Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Цель же сегодняшнего собрания Путин определил следующим образом: определить дальнейшие шаги по Донбассу, имея в виду обращения о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Вопрос Донбасса тесно связан с вопросами глобальной безопасности, продолжил Путин. Если Украина вступит в НАТО, угрозы для России многократно возрастут.

Также российский президент указал на то, что США легко отказываются от любых договоренностей и документов, которые подписывают.

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