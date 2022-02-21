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В Москве запустят новый скоростной диаметр

18:23
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

В новую магистраль объединят Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды

Уже в следующем году две столичные хорды - Северо-Восточную и Юго-Восточную - соединят в новую городскую магистраль.

О преимуществах для автомобилистов на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин. Московский скоростной диаметр объединит 48 районов мегаполиса, после запуска у водителей появится возможность быстро и без заезда в центр пересечь весь город.

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