В Москве запустят новый скоростной диаметр

В новую магистраль объединят Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды

Уже в следующем году две столичные хорды - Северо-Восточную и Юго-Восточную - соединят в новую городскую магистраль.

О преимуществах для автомобилистов на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин. Московский скоростной диаметр объединит 48 районов мегаполиса, после запуска у водителей появится возможность быстро и без заезда в центр пересечь весь город.

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