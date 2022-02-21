ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о словах Байдена по поводу Украины в НАТО

17:28
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Может быть объявлен мораторий

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности в понедельник рассказал о позиции Соединенных Штатов по поводу вступления Украины в НАТО, передает ТАСС.

Путин назвал Макрону условие для проведения саммитов по Украине
Путин: Киев не собирается выполнять Минские соглашения

По словам российского лидера, президент США Джо Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО "завтра", более того, возможен мораторий. Вашингтон считает, что Украина пока не готова стать членом альянса.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО - не уступка Москве. Как заметил глава государства, это просто выполнение планов Запада о подготовке Киева.

"Вчера мы дважды разговаривали с президентом Франции, он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения, но на вопрос, в чем они заключаются, он ответить не смог", - также сообщил Путин.

В декабре МИД опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения блока на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений. Между сторонами прошел ряд переговоров, которые пока не дали предметных результатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джозеф Байден
Джозеф Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.