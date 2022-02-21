Путин рассказал о словах Байдена по поводу Украины в НАТО

Может быть объявлен мораторий

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности в понедельник рассказал о позиции Соединенных Штатов по поводу вступления Украины в НАТО, передает ТАСС.

По словам российского лидера, президент США Джо Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО "завтра", более того, возможен мораторий. Вашингтон считает, что Украина пока не готова стать членом альянса.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО - не уступка Москве. Как заметил глава государства, это просто выполнение планов Запада о подготовке Киева.

"Вчера мы дважды разговаривали с президентом Франции, он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения, но на вопрос, в чем они заключаются, он ответить не смог", - также сообщил Путин.

В декабре МИД опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения блока на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений. Между сторонами прошел ряд переговоров, которые пока не дали предметных результатов.

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