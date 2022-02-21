Украинский военный захвачен в плен после боя на границе с Россией

Об этом сообщил глава ФСБ

Глава ФСБ Александр Бортников заявил в ходе заседания Совета Безопасности в понедельник, что после боя на российско-украинской границе один военнослужащий Украины захвачен в плен.

Как уточнил Бортников, ФСБ совместно с Минобороны уничтожила две вышедшие на границу с Россией диверсионные группы с Украины.

Кроме того, глава ФСБ отметил, что в Россию в рамках эвакуации прибыло 68,5 тысячи жителей Донбасса.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа с Украины пыталась нарушить госграницу России 21 февраля около 06:00 по Москве в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области. Пять нарушителей границы были ликвидированы, также были уничтожены две БМП ВСУ. Российские военные в ходе операции не пострадали.

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