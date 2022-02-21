Медведев предрек "запредельное давление" на Россию

Но со временем это напряжение начнет спадать

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания в понедельник, что Киеву не нужны территории Донбасса, выполнять Минские соглашения Украина не намерена, так что России ничего не остается, кроме как признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет РИА "Новости".

Как уточнил Медведев, при таком развитии событий давление на Москву со стороны Запада окажется запредельным, будет трудно, но со временем это напряжение начнет спадать, и Россию попросят вернуться к диалогу о стратегической стабильности.

Зампред СБ напомнил, что на территории ДНР и ЛНР проживает порядка 800 тысяч россиян и игнорировать этот факт нельзя.

Вместе с тем Медведев заметил, что сегодняшняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была в 2008 году с Южной Осетией и Абхазией.

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