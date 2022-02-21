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Медведев предрек "запредельное давление" на Россию

18:09
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Но со временем это напряжение начнет спадать

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания в понедельник, что Киеву не нужны территории Донбасса, выполнять Минские соглашения Украина не намерена, так что России ничего не остается, кроме как признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет РИА "Новости".

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Как уточнил Медведев, при таком развитии событий давление на Москву со стороны Запада окажется запредельным, будет трудно, но со временем это напряжение начнет спадать, и Россию попросят вернуться к диалогу о стратегической стабильности.

Зампред СБ напомнил, что на территории ДНР и ЛНР проживает порядка 800 тысяч россиян и игнорировать этот факт нельзя.

Вместе с тем Медведев заметил, что сегодняшняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была в 2008 году с Южной Осетией и Абхазией.

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