Нарышкин заявил о необходимости дать Западу последний шанс

Киев явно не собирается выполнять Минские соглашения

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил на заседании Совета Безопасности в понедельник, что тезис о планах Москвы о "вторжении" на Украину был рожден в стенах Госдепа и уже напоминает пропаганду войны, передает ТАСС.

Вместе с тем Нарышкин отметил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, а жители Донбасса хотят говорить и думать на русском языке.

"Западным партнерам можно дать последний шанс, чтобы предложить им заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашении, а в противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится", - уточнил глава СВР, имея в виду признание независимости ДНР и ЛНР.

В последние недели со стороны Запада активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения.

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