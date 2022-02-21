Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР

Президент считает, что текущая ситуация в Донбассе приобрела критический характер

Президент России Владимир Путин согласился признать независимость ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в ходе телеобращения к россиянам. Глава государства подписал указы о независимости и договоры о дружбе и сотрудничестве с этими республиками. Главная цель этой меры — защитить граждан России, живущих на территориях республик. Путин считает, что текущая ситуация в Донбассе приобрела критический характер.

"Незамедлительно признать независимость ДНР и ЛНР", — сказал Путин в ходе телеобращения. Президент попросил Федеральное собрание ратифицировать решения.

15 февраля депутаты Госдумы России поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, обращение было направлено Путину незамедлительно.

Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН и положит начало процессу международного признания обоих государств.

Тема признания ЛДНР обсуждалась также сегодня в входе внепланового заседания Совета безопасности. В частности, глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил за признание республик. Его поддержали глава МИД России Сергей Лавров, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие участники встречи.

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Незадолго до этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

В 2014 году в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На референдумы был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик. Подавляющее большинство жителей ЛНР и ДНР выступили за суверенитет.

Официальный Киев называет жителей регионов террористами и сепаратистами. Власти Украины отказываются урегулировать кризис и выполнять минский комплекс мер.

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