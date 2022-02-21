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Агрегатор такси DiDi прекращает работу в России

19:02
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Сервис направит ресурсы на развитие в других регионах

Китайский агрегатор такси DiDi с 4 марта прекращает работу в России и Казахстане, передает ТАСС со ссылкой на представителей сервиса.
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"Мы всегда видели свою цель в том, чтобы делать ежедневную жизнь проще и удобнее, предоставляя высококачественные, но при этом доступные технологичные сервисы горожанам, а также лучшие в своем классе возможности заработка для водителей и партнеров", - отметила PR-директор DiDi в России и СНГ Ирина Гущина.

Причиной ухода из России называют меняющиеся рыночные условия и "другие вызовы". Сервис направит ресурсы на развитие в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

На сегодняшний день DiDi работает в 37 городах России, в том числе в Перми, Казани, Уфе и Тюмени.

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