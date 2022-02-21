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В Москве начался сбор гуманитарной помощи для беженцев

19:25
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

В штаб можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены и предметы первой необходимости

В Москве начали собирать продукты и вещи первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. Сбор гумпомощи открыли в ресурсном центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте. Также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО (адреса смотрите на сайте по ссылке).

В Россию прибыли 70 тысяч беженцев из ЛДНР
ВЦИОМ: 80% россиян поддерживают решение о приеме беженцев

Что можно принести:

  • воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров);
  • сухое детское питание (смеси);
  • продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы);
  • одноразовую посуду;
  • средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);
  • полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);
  • детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.

Штаб работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Кроме того, каждый желающий может стать добровольцем акции #МыВместе и принять участие в сборе гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что более восьми тысяч эвакуированных жителей Донбасса сегодня отправлены поездами из Ростовской области в другие регионы нашей страны. Свои дома из-за обострения в зоне конфликта за сутки вынуждены были покинуть ещё свыше 20 тысяч человек. Половина из них – дети. Из Луганской клинической больницы к нам в страну перевозят несовершеннолетних пациентов, которым требуется интенсивная терапия. По данным МЧС, принять беженцев изъявили желание уже 43 российских субъекта. Пока людей разместят в пансионатах, позже им подберут более комфортные условия.

Отделения "Единой России" организовали сбор гуманитарной помощи. Её объём определяют на местах - за это отвечает молодежный актив партии вместе с МЧС.

Подавляющее число россиян – 78% - поддерживает решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на их территории. Таковы данные ВЦИОМ на основе опроса жителей нашей страны. Три четверти соотечественников также поддерживают решение президента России об единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. В исследовании ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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