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ВСУ пять раз выстрелили из танка по Донецкому аэропорту

19:30
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Также украинские силовики обстреляли еще пять населенных пунктов

Как сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ пять раз выстрелили в направлении территории Донецкого аэропорта.
Обстрелы и взрывы: в Донбассе резко обострилась ситуация

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. Произведено пять выстрелов из танка", - приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, стало известно, что с 15:50 до 16:25 украинские силовики обстреляли еще пять населенных пунктов из минометов калибра 82 мм и 120 мм. В частности, по населенному пункту Куликово было выпущено 12 снарядов.

Ранее в Донбассе произошло резкое ухудшение ситуации. В регионе была объявлена всеобщая мобилизация. Женщин, детей и пожилых людей начали эвакуировать в Россию.

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