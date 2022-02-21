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Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Карабахе

19:40
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Российский лидер пригласил премьера Армении в Москву

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Основной темой беседы стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха.
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Как сообщила пресс-служба Кремля, была подчеркнута важность последовательной реализации ранее достигнутых договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Речь идет в том числе о восстановлении экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, а также процессе делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Затронуты некоторые другие вопросы, связанные с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества", - также говорится в сообщении.

Кроме того, Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом.

Последний раз лидеры проводили встречу в ноябре 2021 года в Сочи. При этом они регулярно контактируют по телефону и в рамках саммитов.

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