ЕС включил в санкционный список по Крыму еще пять человек

Среди них - трое депутатов Госдумы

Под санкции Евросоюза попали еще пять человек за организацию выборов в Государственную думу в Крыму, передает ТАСС.

"Совет считает, что пять физических лиц должны быть добавлены в список за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о депутатах Леониде Бабашове, Татьяне Лобач и Алексее Черняке, а также о председателе Севастопольской избирательной комиссии Нине Фаустовой и ее заместителе Александре Чмыхалове.

Республика Крым по результатам референдума 2014 года вошла в состав Российской Федерации в качестве одного из ее субъектов. Украина не признает легитимность референдума и называет Крым своей территорией, "временно оккупированной" Россией.

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