Путин обсудил с Совбезом признание ДНР и ЛНР. Главное

Президент подпишет указ в ближайшее время

Главный политический вопрос этого понедельника - признает ли Россия независимость Донецкой и Луганской народных республик - решался сегодня на внеочередном заседании Совета Безопасности. Владимир Путин выслушал мнения членов Совбеза. Президент подчеркнул, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, а ситуация в Донбассе обостряется.

Учитывая обстановку в Донбассе, которая, по заявлению местных властей, уже близка к критической, было вполне ожидаемо, что расширенное заседание Совбеза России будет посвящено именно этому вопросу. Во вступительном слове президент Владимир Путин напомнил, с чего начался гражданский конфликт на Украине, в каких условиях были заключены минские соглашения, а также о роли России, которая все эти семь с лишним лет тщетно пыталась помочь закончить эту войну.

"Россия изначально делала все, чтобы мирными средствами, мирным путем, разрешить все возникшие противоречия. Тем не менее киевские власти дважды провели военные, карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - сообщил Путин.

К линии соприкосновения, по данным Минобороны России, Киев уже стянул около 60 тысяч солдат, не считая отрядов националистов. Больше трехсот танков. Артиллерию, включая системы залпового огня "Смерч". А также баллистические ракеты "Точка-У". Обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик подвергаются и сегодня. Снаряды попадают и на территорию России. Сегодня, например, был полностью разрушен наш пограничный пункт в Ростовской области. К счастью, обошлось без жертв. А накануне ночью перейти границу пытались две украинские диверсионно-разведывательные группы, заявили сегодня в ФСБ.

"В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", - сказал глава ФСБ Александр Бортников.

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что в ходе боя также уничтожены две украинские БМП, отправленные на помощь диверсантам и пересекшие нашу границу. То есть Киев уже открыто пытается провоцировать Россию на конфликт. И это, разумеется, не может не вызывать опасений, подчеркнули в Минобороны. Как, впрочем, и заявления президента Украины Владимира Зеленского. Причем не только по Донбассу, но и по поводу Будапештского меморандума, согласно которому Украина в своё время отказалась от ядерного оружия.

"Хотел бы обратить внимание членов Совбеза на заявление господина Зеленского о том, что они хотели бы вернуть себе статус ядерной страны. Не буду говорить державы, но страны. То есть оборудование есть, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, даже большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи", - заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

И все это на фоне полной деградации ситуации на юго-востоке Украины и тупика, в который Киев завел переговоры в нормандском формате. Последние две встречи, говорит Дмитрий Козак, принесли сплошное разочарование. Как, впрочем, и все последние семь с лишним лет.

Путин: В каком состоянии находится этот процесс? Козак: Он находится на нулевой отметке с 2015 года. Путин: Поясните нам, что касается пунктов 9, 11, 12. Там написано, что решения должны приниматься в диалоге с этими республиками. Что вот по этому вопросу? Козак: Считают, что обсуждение и консультации не означают прямого диалога между Донбассом и Киевом по политическим вопросам урегулирования. Путин: То есть то, что написано по согласованию, они считают, что это не значит прямого диалога? Козак: Да! Путин: Скажите мне и коллегам ваше мнение, киевские власти будут выполнять минские соглашения или нет? Козак: При обычном развитии событий не будут. Не будут никогда.

Вместо того, чтобы вести прямой диалог с жителями ЛДНР, Украина их опять утюжит артиллерией, загоняя в подвалы. В республиках уже объявлена эвакуация женщин и детей. А мужчины вступают в ополчение, готовясь к обороне. Именно на таком фоне лидеры Луганской и Донецкой народных республик и обратились к России с просьбой о признании их независимости.

"Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, триста тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики", - заявил Леонид Пасечник, глава ЛНР.

"От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое, социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключение договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - обратился Денис Пушилин, глава ДНР.

Это решение сегодня поддержали все члены Совбеза, учитывая ситуацию.

"Ну, сколько еще можно уговаривать. Ну, сколько ещё можно объяснять. Ну, надо в конце концов принимать решение", - сказала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

"Мы предлагали разные варианты. Но большинство в 351 голос депутатов из 450 высказались за немедленное направление президенту обращения с просьбой признать ЛДНР", - заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

"Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все эти восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками. Над нашими гражданами", - обратился к Совбезу глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем. И сделаем все необходимое, чтобы обеспечить экономическое развитие и благосостояние нашего народа", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уже после заседания Совбеза Путин переговорил по телефону с лидерами Германии и Франции, подчеркнув, что планирует подписать указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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