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В "Шереметьево" встретили олимпийских чемпионов

22:34
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Из аэропорта спортсмены в сопровождении почетного кортежа направились на торжественную церемонию

Сегодня в Москве чествуют наших олимпийцев. В "Шереметьево" российских лыжников, биатлонистов, фигуристов и хоккеистов, завоевавших медали на 24-й зимней Олимпиаде в Пекине, встречали многочисленные болельщики и журналисты. Из аэропорта спортсмены в сопровождении почетного кортежа направились на стадион "ВТБ-Арена" для участия в торжественной церемонии.

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