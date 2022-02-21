В "Шереметьево" встретили олимпийских чемпионов

Из аэропорта спортсмены в сопровождении почетного кортежа направились на торжественную церемонию

Сегодня в Москве чествуют наших олимпийцев. В "Шереметьево" российских лыжников, биатлонистов, фигуристов и хоккеистов, завоевавших медали на 24-й зимней Олимпиаде в Пекине, встречали многочисленные болельщики и журналисты. Из аэропорта спортсмены в сопровождении почетного кортежа направились на стадион "ВТБ-Арена" для участия в торжественной церемонии.

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