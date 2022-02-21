СК возбудил дело об уничтожении погранпункта ФСБ

Инцидент произошел в понедельник
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту уничтожения погранпункта ФСБ в Ростовской области. Произошло это при обстреле с территории Украины.
Уточняется, что дело заведено по статье о покушении на убийство общеопасным способом.
"Для проведения неотложных следственных действий на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации", - также сказано в сообщении.
Инцидент произошел в понедельник. Неизвестные произвели обстрел приграничной территории Неклиновского района Ростовской области. Снаряд попал на участок местности в районе хутора Щербаково. Было уничтожено служебное помещение, используемое сотрудниками Пограничного управления ФСБ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram