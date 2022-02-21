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Эксперт оценил риски подорожания доллара до 100 рублей

20:42
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Россия находится в режиме наилучшей за последнее десятилетие внешней конъюнктуры

Управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин отметил в беседе с РИА "Новости", что российская валюта фундаментально устойчива.
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"Я не жду 100, 110 или 120 рублей за доллар. Надо сказать, что сейчас у нас рекордное положительное сальдо внешней торговли, рекордный текущий счет, рекордные резервы, достаточно низкий внешний долг", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня Россия находится в режиме наилучшей за последнее десятилетие внешней конъюнктуры. Речь идет в том числе о высоких ценах на нефть, газ и металлы.

В понедельник на фоне обострения в Украине и намерений России признать независимость ДНР и ЛНР рубль продолжал падать: курс доллара поднимался выше 79 рублей, евро - в моменте выше 90 рублей.

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