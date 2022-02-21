Обращение Владимира Путина к россиянам. Полное видео

Президент выступил с речью из-за обострения ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. Глава государства рассказал об истории Украины, текущей политической ситуации в стране, а также призвал Федеральное собрание ратифицировать независимость ДНР и ЛНР. Путин рассказал, почему необходимо поддержать местных жителей. "ТВ Центр" публикует полное видео обращения российского лидера.

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