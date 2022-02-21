В центре Луганска прогремел мощный взрыв

Взорвался автомобиль

У здания представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня произошел взрыв, передает ТАСС.

Уточняется, что был взорван автомобиль, пострадал руководитель представительства ЛНР. Дополнительные данные о произошедшем уточняются.

Ранее стало известно, что редакцию Луганского информационного центра эвакуировали из-за артиллерийского обстрела в городе.

Утром 17 февраля ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. ВСУ начали массовые обстрелы из запрещенного перемирием оружия. Было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, в республиках начали всеобщую мобилизацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram