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В центре Луганска прогремел мощный взрыв

20:55
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Взорвался автомобиль

У здания представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня произошел взрыв, передает ТАСС.

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Уточняется, что был взорван автомобиль, пострадал руководитель представительства ЛНР. Дополнительные данные о произошедшем уточняются.

Ранее стало известно, что редакцию Луганского информационного центра эвакуировали из-за артиллерийского обстрела в городе.

Утром 17 февраля ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. ВСУ начали массовые обстрелы из запрещенного перемирием оружия. Было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, в республиках начали всеобщую мобилизацию.

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