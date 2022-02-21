Путин сообщил Шольцу и Макрону, что намерен признать ДЛНР

Лидеры Франции и Германии оказались "разочарованы"

Президент России Владимир Путин проинформировал французского и немецкого лидеров Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца об итогах расширенного заседания Совета Безопасности, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса.

Как отметили в Кремле, Госдума приняла постановления по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. От руководства ДНР и ЛНР поступили аналогичные запросы.

"С учетом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Макрон и Шольц выразили разочарование таким развитием событий.

Утром 17 февраля ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. ВСУ начали массовые обстрелы из запрещенного перемирием оружия. Было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, в республиках начали всеобщую мобилизацию.

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