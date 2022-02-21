ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кустурица станет главным режиссером Центрального театра российской армии

22:27
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

С предложением выступил министр обороны Сергей Шойгу

Как сообщила пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская, сербский режиссер Эмир Кустурица, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, принял предложение Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.

"В ходе беседы глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу, - приводит слова Марковской "Интерфакс".

Сам режиссер отметил, что для него это - большая честь, а сцена театра российской армии имеет великую историю и традиции.

Кустурица также выразил надежду, что удастся сохранить классические ценности и "это будет успешная работа". Известно, что в творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли. Это в том числе "Жизнь, как чудо" и "Летят журавли".

Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Режиссер Эмир Кустурица
Режиссер Эмир Кустурица
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.