Кустурица станет главным режиссером Центрального театра российской армии

С предложением выступил министр обороны Сергей Шойгу

Как сообщила пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская, сербский режиссер Эмир Кустурица, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, принял предложение Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.

"В ходе беседы глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу, - приводит слова Марковской "Интерфакс".

Сам режиссер отметил, что для него это - большая честь, а сцена театра российской армии имеет великую историю и традиции.

Кустурица также выразил надежду, что удастся сохранить классические ценности и "это будет успешная работа". Известно, что в творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли. Это в том числе "Жизнь, как чудо" и "Летят журавли".

Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.

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