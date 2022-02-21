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Путин: ситуация в Донбассе приобрела критический характер

21:48
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Президент начал телеобращение к россиянам

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером начал телеобращение к россиянам, посвященное обострению ситуации на юго-востоке Украины. Свою речь он адресовал и россиянам, и соотечественникам.

"Ситуация в Донбассе приобрела критический характер", - заявил Путин в начале обращения.

Президент сказал, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории: "Наши товарищи и близкие".

В ходе телеобращения глава государства планирует объявить о своем решении признать независимость ДНР и ЛНР.

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