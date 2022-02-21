Путин: Украина целиком и полностью создана большевистской Россией

"У жителей никто не спрашивал"

Современная Украина целиком и полностью создана большевистской Россией. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по ситуации в Донбассе.

По словам президента, процесс создания Украины начался после революции 1917 года за счёт отторжения части территории.

"Современная Украина была целиком и полностью создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым способом по отношению к России, путем отторжения ее территорий. У их жителей никто ничего не спрашивал", - заявил Путин.

По его словам, после войны Сталин передал Украине часть территорий от Польши и Румынии, а в 1954 году Хрущев передал Украине российский Крым.

"В результате большевистской политики и возникла современная Украина. Украина имени В.И.Ленина — он её автор и архитектор. А ему снесли все памятники", - заявил Путин.

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